Rewari News: ऑफर्स के लालच में न करें जल्दबाजी, ऑनलाइन खरीदारी में बरतें सतर्कता

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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी के लिए हमेशा विश्वसनीय वेबसाइट या आधिकारिक एप का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया या सर्च इंजन पर दिखाई देने वाले कस्टमर केयर नंबरों का सत्यापन किए बिना संपर्क न करें।किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी, कार्ड नंबर या बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें। उन्होंने बताया कि साइबर ठग पार्सल अटकने, पता अपडेट करने, अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज और रिफंड के नाम पर फर्जी मैसेज भेजकर लोगों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे मैसेज में दिए गए लिंक खोलने या क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले उनकी सत्यता जांच लें।पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। एसपी ने कहा कि असामान्य रूप से सस्ता ऑफर मिलने पर जल्दबाजी में भुगतान न करें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं।