Rewari News: जिला परिवेदना समिति की बैठक बाल भवन में कल
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:19 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:19 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक सोमवार 28 सितंबर को बाल भवन रेवाड़ी में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा करेंगे।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों की सुनवाई की जाएगी। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सभी परिवादों के साथ-साथ मौके पर आम नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।
विज्ञापन
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों की सुनवाई की जाएगी। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी व लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा सभी परिवादों के साथ-साथ मौके पर आम नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे।
विज्ञापन