ऋण आवेदनों का करें निपटारा : एडीसी

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एडीसी राहुल मोदी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक और संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्वरोजगार, कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। विज्ञापन

बैठक में लंबित ऋण आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संवाद एडीसी राहुल मोदी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बैंक और संबंधित विभाग बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने स्वरोजगार, कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया।बैठक में लंबित ऋण आवेदनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। संवाद

रेवाड़ी। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल मोदी की अध्यक्षता में वीरवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। इसमें बैंकों की ऋण योजनाओं, सरकारी प्रायोजित योजनाओं और प्राथमिकता क्षेत्र से जुड़ी बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा की गई। एडीसी ने पात्रों के ऋण आवेदनों का निस्तारण करने का निर्देश दिया।