Rewari News: मास्टर नेकीराम के नाम पर साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने की मांग

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प्रतिनिधियों ने विभिन्न संगठनों के सामूहिक समर्थन वाला पत्र विधायक को सौंपते हुए मास्टर नेकीराम के नाम पर साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने, शहर के किसी प्रमुख चौक का नाम उनके नाम पर रखने और राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग दोहराई। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया।संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मास्टर नेकीराम अपने दौर के बेहद लोकप्रिय सांग सम्राट और लोक कवि थे। उन्होंने करीब 60 वर्षों तक हरियाणवी लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में योगदान दिया तथा हजारों लोक रचनाओं की रचना की।उनके सांग मंचनों के माध्यम से सामाजिक जागरूकता और जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा मिला। उनकी तीन पीढ़ियों ने करीब एक सदी तक हरियाणवी लोक संस्कृति और सांग कला को जीवंत बनाए रखा।इस मौके पर आरएस सांभरिया, इंजीनियर बुधराम पंवार, श्योकरण मेहरा, अजीत सिंह, पूर्व डीएसपी लालसिंह, डॉ. टीसी तंवर, आचार्य कांशीराम खींची, पूर्व एसडीओ शिवदान सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वर सिंह सुठानी, जगदीशचंद्र नाथ, डॉ. कंवर सिंह और डॉ. सतबीर सहित कई लोग मौजूद रहे।