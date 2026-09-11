Rewari News: नाली पार करना मुश्किल, दो माह से समाधान का इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:59 PM IST
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धारूहेड़ा। गांव खरखड़ा की बीपीएल कॉलोनी में सड़क और नालियों की समस्या से लोग परेशान हैं। नाली पर लगी पाइपलाइन को ग्राम पंचायत ने दो माह पहले हटवा दिया था जिसे दोबारा नहीं लगाया गया है। नाली को पार करने के लिए लोहे का जाल नहीं लगाया गया है। इससे लोगों को नाली क्रॉस करने में परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि नाली पर पाइपलाइन या लोहे का जाल नहीं होने के कारण रास्ते से पैदल निकलने और वाहन निकालने में दिक्कत होती है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को पंचायत के संज्ञान में लाने के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ है।
शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही संबंधित पंचायत अधिकारियों को भी शिकायत भेजी है। ग्रामीण नरेश, अनिल, सुरेंद्र, बिजेंद्र आदि ने प्रशासन से मांग की कि नाली पर जल्द पाइपलाइन या मजबूत लोहे का जाल लगवाकर रास्ते को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।
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खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी धारूहेड़ा अशोक कुमार ने बताया कि बीपीएल कॉलोनी की समस्या संज्ञान में है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। मौके का निरीक्षण करवाकर नाली पर पाइपलाइन, क्रॉसिंग की व्यवस्था कराकर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
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ग्रामीणों ने बताया कि नाली पर पाइपलाइन या लोहे का जाल नहीं होने के कारण रास्ते से पैदल निकलने और वाहन निकालने में दिक्कत होती है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को पंचायत के संज्ञान में लाने के बावजूद अभी तक समाधान नहीं हुआ है।
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शुक्रवार को ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विंडो पर शिकायत दर्ज कराने के साथ ही संबंधित पंचायत अधिकारियों को भी शिकायत भेजी है। ग्रामीण नरेश, अनिल, सुरेंद्र, बिजेंद्र आदि ने प्रशासन से मांग की कि नाली पर जल्द पाइपलाइन या मजबूत लोहे का जाल लगवाकर रास्ते को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिल सके।
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खंड एवं पंचायत विकास अधिकारी धारूहेड़ा अशोक कुमार ने बताया कि बीपीएल कॉलोनी की समस्या संज्ञान में है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। मौके का निरीक्षण करवाकर नाली पर पाइपलाइन, क्रॉसिंग की व्यवस्था कराकर समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।