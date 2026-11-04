Rewari News: दो माह से वेतन नहीं मिलने से कंप्यूटर लैब सहायकों की बढ़ी परेशानी

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कंप्यूटर लैब सहायक संगठन के रेवाड़ी जिला प्रधान सुमेर सिंह और उपप्रधान अमित रोहड़ाई ने बताया कि लैब सहायकों को मात्र 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। वह भी समय पर जारी नहीं किया जाता। ऐसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। धनतेरस, दिवाली और भैयादूज जैसे त्योहार भी नजदीक है। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कर्मचारी पूरे वर्ष स्कूलों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि दिवाली से पहले सितंबर और अक्तूबर का बकाया वेतन जारी किया जाए, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। कंप्यूटर लैब सहायक संगठन के रेवाड़ी जिला प्रधान सुमेर सिंह और उपप्रधान अमित रोहड़ाई ने बताया कि लैब सहायकों को मात्र 12 हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है। वह भी समय पर जारी नहीं किया जाता। ऐसे में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। धनतेरस, दिवाली और भैयादूज जैसे त्योहार भी नजदीक है।उन्होंने कहा कि कर्मचारी पूरे वर्ष स्कूलों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि दिवाली से पहले सितंबर और अक्तूबर का बकाया वेतन जारी किया जाए, ताकि कर्मचारी अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें।

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बावल। दिवाली का त्योहार नजदीक है, लेकिन सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर लैब सहायकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सितंबर और अक्तूबर 2026 का वेतन नहीं मिलने से प्रदेशभर के हजारों कंप्यूटर लैब सहायक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वेतन के अभाव में उनके लिए परिवार के साथ त्योहार मनाना भी मुश्किल हो रहा है।