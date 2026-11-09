Rewari News: मुख्य बाजार में फड़ लगाने को लेकर दो पक्षों में चली लाठियां, तीन घायल

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त्योहार के दिन व्यस्त बाजार में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए वीडियो में करीब छह युवक एक-दूसरे पर लाठियों से हमला करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बाजार में लोगों की आवाजाही भी दिखाई दे रही है।मौके पर मौजूद कुछ लोगों के अनुसार, विवाद शुरू होने से पहले पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे लेकिन झगड़ा शुरू होते ही वे मौके से चले गए। हालांकि, वीडियो के अंतिम हिस्से में एक पुलिसकर्मी बीच-बचाव करता दिखाई देता है। वह एक युवक से लाठी वापस लेता है। इसके बाद दूसरे पक्ष के युवक भी वहां से चले जाते हैं।वीडियो में तीन युवक पुलिसकर्मियों के साथ एक तरफ जाते दिखाई देते हैं। इनमें एक युवक के सिर में चोट लगी हुई है। उसके सिर से खून बहता नजर आ रहा है। घायल युवकों की पहचान कबीर, कपिल और रवि के रूप में हुई है।दिवाली के दिन मुख्य बाजार में खरीदारी और आवाजाही के कारण काफी भीड़ रहती है। त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के दावे किए थे। इसके बावजूद व्यस्त बाजार में दिनदहाड़े लाठीबाजी की घटना से पुलिस निगरानी और तैनाती पर सवाल उठ रहे हैं।वर्जनमामला संज्ञान में आया है। घटना में कुछ लोगों को चोटें आई हैं। अभी तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।- सुमन, चौकी प्रभारी, लोकल गेट।