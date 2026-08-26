Rewari News: धारूहेड़ा में कैंटीन के सामने खड़ी बाइक चोरी

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धारूहेड़ा। नंदरामपुर बास निवासी सोनू की मोटरसाइकिल कैंटीन के सामने से चोरी हो गई। सोनू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने 20 अगस्त को अपनी काले-लाल रंग की मोटरसाइकिल कैंटीन के सामने खड़ी की थी। कुछ समय बाद वापस लौटा तो बाइक मौके से गायब मिली। उसने अपने स्तर पर आसपास काफी तलाश की, लेकिन मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सोनू ने 24 अगस्त को धारूहेड़ा थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।