हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ : विजय कुमार

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एसडीएम विजय कुमार यादव ने स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक योग्य पात्र तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगारपरक और जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है।कर्मचारियों को पात्र लोगों के दस्तावेज पूरे करवाने में सहयोग करना चाहिए, ताकि किसी को भी निराश होकर वापस न लौटना पड़े। एसडीएम ने बताया कि सरकार के निर्णय के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिया जाएगा। संबंधित सूची आने के बाद इस दिशा में काम शुरू किया जाएगा।शिविर में योजना की पात्र महिलाओं के दस्तावेज भी जमा किए गए। उन्होंने जलभराव वाले गांवों के किसानों को मछली पालन अपनाने और परंपरागत खेती के साथ बागवानी की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।शिविर में समाज कल्याण, पशुपालन, रोजगार, पंचायती राज, रोडवेज, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सौर ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर डीएसपी विद्यानंद, बीडीपीओ अनिल कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।