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शिकायतकर्ता जयकिशन को शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश का झांसा देकर 18 लेनदेन में 9.46 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में जमा करवाए गए थे। मोबाइल एप पर 25 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया गया, लेकिन रकम वापस नहीं की गई।अभियोजन के अनुसार, 17.97 लाख रुपये सह आरोपी मोहम्मद आफताब के खाते में आए थे। आफताब ने रकम निकालकर अपने बहनोई अबुकर को 10 हजार रुपये कमीशन पर दी। अबुकर ने कथित तौर पर यह रकम अदनान अहमद को पांच हजार रुपये कमीशन पर सौंप दी। आरोपी से चार हजार रुपये, मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद हुए।बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी का नाम प्राथमिकी में नहीं था। पुलिस ने बताया कि एक सह आरोपी की गिरफ्तारी और चार बैंक खातों का सत्यापन बाकी है। अदालत ने मामले की गंभीरता देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।