Rewari News: हाफ मैराथन में अधिक से अधिक युवाओं से पंजीकरण की अपील

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डीसी अभिषेक मीणा ने जिलेवासियों, विशेषकर युवाओं का आह्वान किया कि वे बढ़-चढ़कर मैराथन में भाग लें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ समाज को नशे जैसी बुराई से दूर रहने का संदेश दें। मैराथन के जरिये नशा मुक्ति, स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा।अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी से नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश मजबूती से समाज तक पहुंचेगा। जिला प्रशासन की ओर से मैराथन को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन में युवाओं के साथ-साथ विभिन्न आयु वर्ग के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड को स्कैन करके भी मैराथन के लिए आसानी से पंजीकरण किया जा सकते है।