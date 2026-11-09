Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   A young man and a mason died by hanging.

Rewari News: युवक और राजमिस्त्री ने फंदे से लटककर जान दी

Mon, 09 Nov 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
A young man and a mason died by hanging.
रेवाड़ी। जिले में सोमवार को दो स्थानों पर एक युवक और एक राजमिस्त्री ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। गांव निमोठ निवासी सोमदत्त (23) और शहर के कालका रोड निवासी रामशरण (40) ने अपने-अपने घरों में फंदे से लटक कर जान दे दी।
विज्ञापन

डहीना चौकी प्रभारी विक्रम ने बताया कि, गांव निमोठ निवासी सोमदत्त रविवार रात दिवाली पूजन और खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सोमवार सुबह काफी देर तक उसके नहीं उठने पर उसकी मां उसे देखने कमरे में गईं। वहां सोमदत्त का शव फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सोमदत्त अविवाहित था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था।
विज्ञापन

मॉडल टाउन थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शहर के कालका रोड क्षेत्र में रहने वाले करीब 40 वर्षीय रामशरण ने दिवाली की रात अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूलरूप से बिहार के पटना का रहने वाला था और परिवार के साथ किराए के कमरे में रहता था। घटना के समय उसकी पत्नी घर में खाना बना रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवाया। रामशरण राजमिस्त्री का काम करता था और दो बच्चों का पिता था। दोनों मामलों में पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed