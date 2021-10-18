Rewari News: ग्राहक अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए 17 जिलों के 85 कार्यकर्ताओं ने लिया प्रशिक्षण

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पहले दिन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल ने बताया कि संगठन वर्ष 1974 से ग्राहकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत पुणे से हुई थी और आज इसका कार्य देशभर में फैला है। पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे अभिमन्यु ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कार्यकर्ताओं से नशामुक्त समाज के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। अंतिम सत्र में भजन संध्या हुई, जिसमें विधायक लक्ष्मण यादव भी शामिल हुए।दूसरे दिन प्रांत संघचालक प्रताप सिंह, प्रदीप बंसल, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामबाबू यादव और क्षेत्रीय संगठन मंत्री नवीन जैन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नवीन जैन ने राष्ट्रीय बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए स्कूलों और कॉलेजों में ग्राहक क्लब बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने ग्राहक कल्याण निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष दो हजार रुपये योगदान देने वाले सदस्य बनाने और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने की जानकारी भी दी।प्रताप सिंह ने पंच परिवर्तन के विषयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। इसलिए कार्यकर्ताओं को ग्रामीण स्तर तक लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना चाहिए। विभिन्न सत्रों में संगठन के आयामों, खाद्य पदार्थों में मिलावट, भ्रामक विज्ञापनों, ऑनलाइन ठगी और साइबर सुरक्षा पर भी जानकारी दी गई। समापन पर प्रदेश संगठन मंत्री मुनेश शर्मा और प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार ने कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण को अपने जिलों में लागू करने तथा संगठन की गतिविधियों को सक्रियता से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।