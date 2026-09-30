Rewari News: यूजीसी नियमों के विरोध में हिमाचल में 600 किलोमीटर की पदयात्रा कल से

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सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच नियमों को लेकर उठ रही चिंताओं को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। प्रस्तावित यात्रा मनाली, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन होते हुए शिमला पहुंचेगी। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े नियमों पर सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। यात्रा के दौरान सामाजिक संगठनों, युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद किया जाएगा। 22 अक्तूबर को शिमला सचिवालय में ज्ञापन सौंपकर नियमों पर पुनर्विचार और आवश्यक बदलाव की मांग की जाएगी। सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच नियमों को लेकर उठ रही चिंताओं को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है। प्रस्तावित यात्रा मनाली, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन होते हुए शिमला पहुंचेगी।उन्होंने कहा कि शिक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े नियमों पर सभी पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए। यात्रा के दौरान सामाजिक संगठनों, युवाओं और विद्यार्थियों से संवाद किया जाएगा। 22 अक्तूबर को शिमला सचिवालय में ज्ञापन सौंपकर नियमों पर पुनर्विचार और आवश्यक बदलाव की मांग की जाएगी।

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रेवाड़ी। यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विनियमों के विरोध के बीच सर्व ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय पदयात्रा में शामिल होंगे। लगभग 600 किलोमीटर लंबी यात्रा दो अक्तूबर को मनाली से शुरू होकर 22 अक्तूबर को शिमला सचिवालय में समाप्त होगी।