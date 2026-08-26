Rewari News: पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर में 48 यूनिट रक्त एकत्रित
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 AM IST
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रेवाड़ी। कंवर सिंह यादव की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर बिजली बोर्ड कार्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में परिवार के सदस्यों और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और कुल 48 यूनिट रक्तदान किया।
इस अवसर पर कंवर सिंह यादव की पत्नी सुमित्रा, पारस, दीपक, अमित, पुत्री संगीता, मोना और चेतना सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने रक्तदान किया। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एसई विजयपाल, एक्सईएन संजय यादव, सेवानिवृत्त एक्सईएन आरएस यादव तथा बाबू त्रिखा राम सहित बिजली बोर्ड के कर्मचारी मौजूद रहे।
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इस अवसर पर कंवर सिंह यादव की पत्नी सुमित्रा, पारस, दीपक, अमित, पुत्री संगीता, मोना और चेतना सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने रक्तदान किया। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में एसई विजयपाल, एक्सईएन संजय यादव, सेवानिवृत्त एक्सईएन आरएस यादव तथा बाबू त्रिखा राम सहित बिजली बोर्ड के कर्मचारी मौजूद रहे।
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