Rewari News: गुजरीवास के खेत में पिकअप से 1170 लीटर पेट्रोल-डीजल बरामद

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11 सितंबर को सीआईए को सूचना मिली थी कि गुजरीवास गांव में रिशाल उर्फ मोनू के खेत में बने एक प्लॉट में खड़ी पिकअप गाड़ी में पेट्रोल और डीजल का अवैध रूप से भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार को साथ लेकर मौके पर दबिश दी।तलाशी के दौरान पांच बड़े ड्रम और दो प्लास्टिक कैन में करीब 730 लीटर पेट्रोल और 440 लीटर डीजल मिला। इसके अलावा ईंधन निकालने के लिए मोटर-पाइप और बड़े कीप भी बरामद किए गए। पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर थाना कसौला में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले में संलिप्त आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।