Rewari News: भाषण प्रतियोगिता में रीतिका प्रथम, प्रशांत दूसरे स्थान पर रहे

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जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामाजिक सरोकार, रचनात्मक सोच, अभिव्यक्ति की क्षमता और सकारात्मक मूल्यों का विकास करना है। भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने निर्धारित विषयों पर प्रभावशाली ढंग से विचार रखे, जबकि चित्रकला प्रतियोगिता में विकसित भारत-2047, सामाजिक जागरूकता, सेवा भावना, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों को रंगों के माध्यम से उकेरा।यह रहे विजेताकक्षा 9वीं से 12वीं की भाषण प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनीपुर की रीतिका प्रथम, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रशांत द्वितीय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुमाखेड़ा की नीरू तृतीय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सहारनवास के योगेश चतुर्थ रहे। पहली से आठवीं कक्षा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मसानी की राधा प्रथम, कांवली की हिमांशी द्वितीय, साल्हावास की हीना तृतीय और पीथड़ावास की हिमांशी चतुर्थ रही। वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में 9वीं से 12वीं कक्षा में भगथला की निशा प्रथम, मसानी की नैंसी द्वितीय, बरेली खुर्द की गुंजन तृतीय और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिठवाना की शगुन शर्मा चतुर्थ रही। पहली से आठवीं कक्षा में डीबीपीएस रेवाड़ी की कनक प्रथम, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की प्रणवी द्वितीय, लिसाना की पारुल तृतीय और पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाल्हावास के श्रेय कुमार चतुर्थ रहे। विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।