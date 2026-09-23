फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   KLP College dominates in chess; secures first place in both men's and

Rewari News: शतरंज में केएलपी कॉलेज का दबदबा, पुरुष-महिला दोनों वर्गों में प्रथम

Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
KLP College dominates in chess; secures first place in both men's and
शतरंज प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करतीं प्राचार्या प्रो. कविता गुप्ता।स्रोत: - फोटो : Archive
रेवाड़ी। अहीर कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता में केएलपी कॉलेज ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों के करीब 12 महाविद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों के कॉलेज पहुंचने पर सम्मान किया गया
विज्ञापन


पुरुष वर्ग में केएलपी कॉलेज की टीम में प्रियांशु, हर्ष, कुमुद, जतिन और दीपांशु शामिल रहे। वहीं महिला वर्ग में सोनल, सुरुचि, पायल, वर्षा और दीक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी का पुरस्कार केएलपी कॉलेज के एमएससी भूगोल के छात्र जतिन को मिला। कॉलेज की प्राचार्या प्रो. कविता गुप्ता ने जतिन को विशेष ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
विज्ञापन


प्राचार्या ने कहा कि शतरंज एकाग्रता, धैर्य, तार्किक चिंतन और रणनीतिक निर्णय क्षमता विकसित करने वाला खेल है। विद्यार्थियों की खेल उपलब्धियां उनके व्यक्तिगत विकास के साथ संस्थान के लिए भी गौरव का विषय हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. रामवीर जाखड़ ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि कॉलेज विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और खेल भावना उनकी सफलता का आधार है।


इस अवसर पर गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रिपुदमन गुप्ता, उपाध्यक्ष संदीप खंडेलवाल, महासचिव अरविंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष उषा रुस्तगी, कोच अंकित, डॉ. नरेश दुग्गल, राकेश सिंघल, डॉ. किरण बाला, डॉ. संजय शर्मा, डॉ. ज्योत्सना और नित्यानंद सहित शिक्षक व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed