Rewari News: बेटी के जन्म पर कुआं का पूजन किया
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:17 AM IST
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रेवाड़ी। गांव गुजरीवास में बेटी के जन्म की खुशी में कुआं पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने नवजात बेटी को आशीर्वाद दिया तथा एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बेटी के पिता संदीप कुमार और माता योगिता ने कहा कि उनके लिए यह बेहद खुशी का अवसर है कि उनके घर पहली संतान के रूप में बेटी ने जन्म लिया है। दादा महेंद्र कुमार झाजरिया, दादी संतोष देवी, ताऊ एडवोकेट अमित झाजरिया और ताई काजल ने भी नन्ही बेटी को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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