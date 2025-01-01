Rewari News: चिकित्सा शिविर में 112 मरीजों की जांच

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रेवाड़ी। यादव कल्याण सभा की ओर से रविवार को गढ़ी बोलनी रोड स्थित श्रीकृष्ण भवन में आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिविर में 112 मरीजों ने जांच कराई। प्रवक्ता प्रो. सतीश यादव ने बताया कि शिविर में गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉ. तरुण यादव, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. आत्म प्रकाश यादव, सर्जन डॉ. गौरव यादव, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रीति यादव, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल यादव और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अमन यादव ने मरीजों की जांच कर परामर्श दिया। राजेश यादव और पवन कुमार ने दवा वितरित की। शिविर में रामबीर यादव, जसवंत सिंह, अमर सिंह, राम सिंह, गोकल राम, शशि भूषण और कप्तान विजयपाल, पूर्ण सिंह यादव मौजूद रहे।