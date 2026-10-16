Panipat News: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पात्र महिला को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

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1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के दायरे में आती हैं। जिले में 1,05,015 संभावित लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। पंजीकरण के लिए सेवा सेतु शिविरों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना एप पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं।

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पानीपत। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं।