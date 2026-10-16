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Panipat News: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में पात्र महिला को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

Fri, 16 Oct 2026 08:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:38 PM IST
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Under the Deendayal Lado Lakshmi Yojana, eligible women will receive 2,100 rupees every month.
पानीपत। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाएं।
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1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के दायरे में आती हैं। जिले में 1,05,015 संभावित लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है। पंजीकरण के लिए सेवा सेतु शिविरों में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना एप पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं।
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