Panipat News: डेंगू के दो नए मरीज मिले, संक्रमितों का आंकड़ा 41 पहुंचा

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स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न होने देने और बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने की अपील की है।

पानीपत। जिले में शुक्रवार को डेंगू के दो नए मामले सामने आए। इसके साथ ही इस सीजन में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. बिजेंद्र हुड्डा ने बताया कि किशनपुरा और मॉडल टाउन में एक-एक मरीज मिला है। प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा की जांच और एंटी-लार्वा गतिविधियां तेज कर दी गई हैं।