Panipat News: समालखा फ्लाईओवर पर क्षतिग्रस्त ट्राला खड़ा होने से ढाई घंटे लगा जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीसमालखा। समालखा फ्लाईओवर पर शुक्रवार शाम एक ट्राला अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया और जीटी रोड के बीचोंबीच खड़ा हो गया। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब ढाई घंटे तक जाम लगा रहा। इस दौरान कुछ एंबुलेंस भी जाम में फंसी रहीं। बाद में हाईवे पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्राले को हटवाकर यातायात सुचारु कराया।राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी ट्राला कंडक्टर राहुल ने बताया कि वे करनाल से खाली ट्राला लेकर दिल्ली जा रहे थे। समालखा फ्लाईओवर पर पहुंचने के दौरान हरियाणा रोडवेज की बस के चालक ने साइड दबा दी। इससे ट्राला चालक पप्पू सिंह का संतुलन बिगड़ गया और ट्राला क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीच खड़ा हो गया। हादसे में चालक और कंडक्टर बाल-बाल बच गए। इसके बाद चालक ट्राला छोड़कर मौके से चला गया।शहर की सड़कों पर भी लगा जामफ्लाईओवर पर ट्राला खड़ा होने से भापरा बाईपास मोड़ के पास वाहनों की कतारें लग गईं। जाम से बचने के लिए वाहन चालक सर्विस लेन की ओर मुड़ने लगे, जिससे शहर के अंदर भी यातायात प्रभावित हुआ। नई अनाज मंडी, शहर के पुल के नीचे और हथवाला अंडरपास सहित कई जगह जाम लग गया। इससे शहरवासियों और वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी।स्थानीय पुलिस के मौके पर नहीं पहुंचने पर उठे सवालराहगीरों ने जाम की सूचना हाईवे पुलिस को दी। हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों और कुछ वाहन चालकों ने आरोप लगाया कि समालखा थाना और चौकी पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। उनका कहना था कि जीटी रोड पर लंबे समय तक जाम लगा रहा और इस दौरान स्थानीय पुलिस की मौजूदगी दिखाई नहीं दी। जाम में एंबुलेंस फंसने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई।हाईवे पुलिस पोस्ट प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रा मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्राले को हटवाया। इसके बाद जीटी रोड पर यातायात सामान्य हो गया।36, 37