Panipat News: कैंटर की टक्कर से युवक की मौत

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समालखा। जीटी रोड पर पट्टीकल्याणा गांव के पास गुलशन ढाबे के सामने वीरवार सुबह तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शामली के उमरपुर जलालाबाद निवासी सौरव (24) की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।जलालाबाद के जयकुमार ने बताया कि उनके बेटे सौरव फरीदाबाद की एक निजी कंपनी में काम करते थे। वीरवार सुबह वह मोटरसाइकिल से फरीदाबाद से अपने घर जा रहे थे। जैसे ही वह पट्टीकल्याणा के पास ढाबे के सामने पहुंचने पर पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे कैंटर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सौरव की मौके पर ही मौत हो गई। उधर, हादसे के बाद कैंटर ने हाईवे किनारे लगी ग्रिल भी तोड़ दी। सूचना मिलते ही हल्दाना चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कैंटर को कब्जे में लिया। लेकिन चालक मौके से भाग गया।समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कैंटर चालक की तलाश करने के लिए टीम लगाई है।पानीपत। जीटी रोड स्थित उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद चालक वाहन सहित भाग गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गांव नारायणा निवासी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है। बीती 19 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे अपने साथी अजमेर के साथ बाइक से समालखा जा रहा था। बाइक अजमेर चला रहा था और राजेंद्र पीछे बैठा था। उत्सव गार्डन के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने लापरवाही से कट मारते हुए उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर जुटी भीड़ ने दोनों को समालखा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अजमेर की हालत गंभीर होने पर उसे पानीपत रेफर किया गया, जहां परिजनों ने आयुष्मान अस्पताल में भर्ती कराया। राजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश कर रही है। ब्यूरोपानीपत। थाना सेक्टर-13-17 क्षेत्र में जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से नंद किशोर घायल हो गए। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूल रूप से यूपी के अमेठी जिले के रहने वाले दीपक ने बताया कि वह सेक्टर-6 में किराए के कमरे में रहते हैं। उनके पिता नंद किशोर एक निजी कंपनी में काम करते हैं। बुधवार को वह काम पर जा रहे थे। जैसे ही जीटी रोड पर पहुंचे तो तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने उन्हें टक्कर मार दी। थाना प्रभारी ने बताया कि कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद