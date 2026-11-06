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Panipat News: केएस स्पिनिंग मिल से सोलर पैनलों के कीमती तार चोरी

Fri, 06 Nov 2026 06:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:51 PM IST
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Valuable solar panel cables stolen from KS Spinning Mill
इसराना। ब्राह्मण माजरा गांव के पास स्थित केएस स्पिनिंग मिल लिमिटेड में चोर करीब चार एकड़ जमीन पर लगे सोलर पैनलों के कीमती तार चोरी कर ले गए।
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कंपनी के अकाउंट मैनेजर नरेंद्र कुमार ने बताया कि वीरवार सुबह रूटीन निरीक्षण के दौरान सोलर प्लांट के तार गायब मिले। उन्होंने अपने स्तर पर जांच कर चोरी का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने थाना इसराना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी हरिराम ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
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