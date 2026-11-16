Panipat News: बूंदाबांदी के बावजूद राहत नहीं एक्यूआई 300 पार पर टिका

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शनिवार देर रात करीब 12 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसके बाद रविवार तड़के करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चली, जिससे आसमान में छाया स्मॉग काफी हद तक छट गया। विज्ञापन

सुबह के समय एक्यूआई 303 दर्ज किया गया, जो सीपीसीबी की साइट पर 220 रिकॉर्ड हुआ। हालांकि, दिन ढलते ही शाम के वक्त प्रदूषण फिर बढ़ गया और एक्यूआई उछलकर 317 तक पहुंच गया, जबकि सीपीसीबी के मीटर पर यह 277 दर्ज किया गया। हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक तत्व दोबारा हवा में ठहरने लगे हैं। शनिवार देर रात करीब 12 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसके बाद रविवार तड़के करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चली, जिससे आसमान में छाया स्मॉग काफी हद तक छट गया।सुबह के समय एक्यूआई 303 दर्ज किया गया, जो सीपीसीबी की साइट पर 220 रिकॉर्ड हुआ। हालांकि, दिन ढलते ही शाम के वक्त प्रदूषण फिर बढ़ गया और एक्यूआई उछलकर 317 तक पहुंच गया, जबकि सीपीसीबी के मीटर पर यह 277 दर्ज किया गया। हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषक तत्व दोबारा हवा में ठहरने लगे हैं।

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पानीपत। औद्योगिक नगरी में पिछले दो दिनों से आसमान पर छाए घने स्मॉग की चादर से रविवार को कुछ राहत जरूर मिली है। बावजूद इसके एक्यूआई लगातार 300 से पार बना हुआ है। प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की एंटी स्मॉग गन भी इस पर बेअसर साबित हो रही हैं।