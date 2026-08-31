Panipat News: दशहरा पर रावण का पुतला होगा आकर्षक

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इसमें शहर की एक दर्जन से अधिक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में दशहरा का आयोजन भव्य बनाने की रूपरेखा तैयार की। कमेटी के प्रधान भीम सचदेवा ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें दशहरा महोत्सव-2026 को ऐतिहासिक, भव्य व अनुशासित रूप से आयोजित करने पर जोर दियाबैठक में मुख्यातिथि शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध समाजसेवी हरपाल ढांडा रहे। बैठक में मां गंगा सावन ज्योत समिति के प्रधान सुभाष गुलाटी, पानीपत सेवा मंडल के प्रधान सुभाष बठला और श्री राम सेवा दल के हरबंस आनंद ने शिरकत की और आयोजन को सफल बनाने में अपनी संस्थाओं की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।महासचिव सुभाष गुलाटी ने बताया कि महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए मंच व्यवस्था, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियों, रावण दहन और यातायात प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई और जिम्मेदारियां बांटने के लिए उप-समितियों का गठन किया गया। प्रवक्ता भूषण मदान ने कहा और प्रधान भीम सचदेवा ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से 17वां श्री राम दशहरा महोत्सव ऐतिहासिक होगा। मीडिया प्रभारी हरीश अरोड़ा, सुनील थम्मन व विपिन बजाज ने बताया कि 17वां महोत्सव पूरे उत्साह से मनाया जाएगा।