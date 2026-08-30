फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Teenager drowns in canal after going for a swim with his uncle in panipat

पानीपत: नहर में डूबने से 16 वर्षीय किशोर की मौत, बहन से राखी बंधवाने के बाद मामा के साथ गया था नहाने

Sun, 30 Aug 2026 01:39 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Published by: मयूर शर्मा Updated Sun, 30 Aug 2026 01:39 PM IST
सार

समीर ने अपने दोनों मामाओं को नहर में नहाता देख पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह गहरे पानी में जाने के बाद लापता हो गया। परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे रहे। रविवार सुबह किशोर का शव गांव नारायणा के पास नहर में बहता मिला।

विज्ञापन
Teenager drowns in canal after going for a swim with his uncle in panipat
मृतक समीर की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के बाद दो नाबालिग मामा के साथ नहर में नहाने गया अर्जुन नगर निवासी 16 वर्षीय किशोर गहरे पानी में डूब गया। दोनों मामा को नहर में नहाता देख किशोर ने भी पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वह गहरे पानी में जाने के बाद लापता हो गया। परिजन और पुलिस उसकी तलाश में जुटे रहे। रविवार सुबह किशोर का शव गांव नारायणा के पास पार नहर में बहता मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।
विज्ञापन


बहन से राखी बंधवाने के बाद मामा के साथ नहर पर गया था किशोर

मृतक किशोर की पहचान समीर के रूप में हुई है। बताया गया कि रक्षाबंधन के दिन समीर अपनी बहन से राखी बंधवाने के बाद अपने दो नाबालिग मामा के साथ नहर पर नहाने के लिए गया था। दोनों मामा नहर में नहाने लगे। उन्हें नहर में नहाता देखकर समीर भी खुद को रोक नहीं पाया और गहरे पानी में छलांग लगा दी।
विज्ञापन




नहर में उतरते ही समीर गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते पानी में लापता हो गया। उसके साथ गए दोनों मामा ने शोर मचाया। इसके बाद मामले की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी गई। किशोर की तलाश के प्रयास शुरू किए गए, लेकिन तत्काल उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
विज्ञापन
विज्ञापन


48 घंटे बाद नारायणा के पास मिला शव

रविवार सुबह गांव नारायणा के पास पार नहर में एक किशोर का शव पानी में बहता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकलवाकर उसकी पहचान कराई गई तो उसकी पहचान अर्जुन नगर निवासी समीर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।


पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। किशोर की मौत से परिवार में मातम पसरा है। रक्षाबंधन के दिन बहन से राखी बंधवाकर घर से निकला समीर वापस नहीं लौट सका।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed