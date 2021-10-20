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Panipat News: किशोरी ने मेडिकल स्टोर संचालक पर लगाया याैनशोषण का आरोप

Mon, 07 Sep 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:37 AM IST
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Teenage girl accuses medical store owner of sexual exploitation.
पानीपत। किला थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक ने दवा लेने पहुंची किशोरी को नशीली दवा खिलाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद स्टोर संचालक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ढाई साल तक किशोरी का यौन शोषण करता रहा।
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जब किशोरी ने निकाह करने को कहा तो उसने इंकार कर दिया। किशोरी ने उसके इस निर्णय का विरोध किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने किशोरी की मां की शिकायत पर मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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किला थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ढाई साल पहले उनकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत खराब हुई तो वह पास के एक मेडिकल स्टोर पर गई।
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जहां मेडिकल स्टोर संचालक आयान ने उसे नशीली दवा खिलाकर उससे दुष्कर्म किया और उसकी वीडियो बना ली। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ढाई साल से उनकी बेटी का यौन शोषण कर रहा है। वह तीन बार गर्भवती हुई तो आरोपी ने दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया।

किला थाना प्रभारी दीवान सिंह ने बताया कि किशोरी की मां की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मेडिकल कराकर उसके बयान दर्ज कराए गए हैं। बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। ब्यूरो
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