Panipat News: मदद के बहाने एटीएम कार्ड बदला, खाते से 70 हजार रुपये निकाले

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पानीपत। सिवाह गांव में पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गए युवक का कार्ड बदलकर ठगों ने खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए। सिवाह निवासी गब्बर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा नितिन छह अक्तूबर को एटीएम से पैसे निकालने गया था। आखिरी बार पांच हजार रुपये निकालने के बाद वह कार्ड मशीन में भूल गया। वहां मौजूद दो युवकों ने कार्ड निकालकर उसे दे दिया। आठ अक्तूबर को दोबारा पैसे निकालने पहुंचे तो कार्ड किसी अन्य व्यक्ति के नाम का मिला। उन्होंने बैंक से कार्ड ब्लॉक कराया, लेकिन तब तक खाते से 70 हजार रुपये निकल चुके थे। सेक्टर-29 थाना प्रभारी रोबिन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।