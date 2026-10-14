Panipat News: एआई, हरित ऊर्जा, कृषि पर केंद्रित रहे नवाचार

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प्रदर्शनी का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा के मार्गदर्शन में एससीईआरटी गुरुग्राम के दिशा-निर्देशों के तहत किया गया। थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार : सतत और विकसित भारत के लिए रही। विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए।मॉडलों का मूल्यांकन मौलिकता, वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल, उपयोगिता, कम लागत, टिकाऊपन और प्रस्तुतीकरण के आधार पर किया गया। जिला विज्ञान विशेषज्ञ संदीप संभ्रवाल ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनके मॉडलों की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक जिज्ञासा बनाए रखने और विज्ञान के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी के संचालन और समन्वय में नोडल अधिकारी पिनाज, दीपक, अनिल रोहिल्ला और सज्जन सिंह ने भूमिका निभाई। निर्णायक मंडल में डायट की विषय विशेषज्ञ एकता के साथ पीजीटी करिश्मा, राकेश कुमार, रविंद्र कुमार और शीतल शामिल रहे।ये विद्यार्थी रहे प्रथमकृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय में जीएसएसएस तहसील कैंप के शुभम प्रथम, ग्रामीण विकास में जीएसएसएस चंदौली के आयुष, स्वदेशी कृषि पद्धतियों में जीएमएसएसएसएस जीटी रोड के नवीन प्रजापति, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ-सफाई में जीएसएसएस तहसील कैंप की वंशिका, हरित ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण में जीएमएसएसएसएस राजाखेड़ी के जयदेव, गणितीय मॉडलिंग में जीएसएसएस तहसील कैंप के लक्ष्य और आपदा प्रबंधन में जीएसएसएस तहसील कैंप के स्पर्श ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।