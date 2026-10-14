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Panipat News: बिजली बिलों की होगी रिकवरी, नहीं भरे तो 20 तक कटेंगे कनेक्शन

Wed, 14 Oct 2026 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:50 AM IST
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Electricity bill recovery to be enforced; connections will be disconnected by the 20th if unpaid.
समालखा। बिजली के बकाया बिलों की वसूली को लेकर बिजली निगम ने अपना रुख सख्त कर लिया है। समालखा सब डिवीजन के करीब 11 हजार उपभोक्ताओं पर 26 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया चल रही है।
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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार शाम बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता एमएस धीमान ने सब डिवीजन के एसडीओ और जेई अधिकारियों की बैठक ली।
उन्होंने अधिकारियों को 20 अक्तूबर तक बकाया बिलों की शत-प्रतिशत रिकवरी करने और बिल जमा न कराने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन तुरंत काटने के कड़े निर्देश दिए। कार्यकारी अभियंता के आदेशों के तुरंत बाद निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने क्षेत्र में बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। संवाद
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बैठक के दौरान एक्सईएन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर कोई कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक बकाया राशि की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अक्तूबर माह में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ व्यापक रिकवरी अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से 20 हजार से अधिक बकाया बिल के उपभोक्ताओं पर फोकस किया जा रहा है।
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