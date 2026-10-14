Panipat News: बिजली बिलों की होगी रिकवरी, नहीं भरे तो 20 तक कटेंगे कनेक्शन

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इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार शाम बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता एमएस धीमान ने सब डिवीजन के एसडीओ और जेई अधिकारियों की बैठक ली।उन्होंने अधिकारियों को 20 अक्तूबर तक बकाया बिलों की शत-प्रतिशत रिकवरी करने और बिल जमा न कराने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन तुरंत काटने के कड़े निर्देश दिए। कार्यकारी अभियंता के आदेशों के तुरंत बाद निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने क्षेत्र में बकाया बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। संवादबैठक के दौरान एक्सईएन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर कोई कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक बकाया राशि की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाए।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अक्तूबर माह में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ व्यापक रिकवरी अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से 20 हजार से अधिक बकाया बिल के उपभोक्ताओं पर फोकस किया जा रहा है।