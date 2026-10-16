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Panipat News: रंगोली के जरिए विद्यार्थियों ने दिया सेवा और स्वच्छता का संदेश

Fri, 16 Oct 2026 05:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:43 PM IST
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Students conveyed a message of service and cleanliness through rangoli.
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौली में सेवा संकल्प अभियान के तहत रंगोली बनाते विद्यार्थी। -
पानीपत। सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौली में रंगोली बनाओ गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। कनिष्ठ और वरिष्ठ समूह के विद्यार्थियों ने रंगोली के माध्यम से सेवा, स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और विकसित भारत का संदेश दिया। स्कूल इंचार्ज सुशील कुमारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रसेवा, देशप्रेम और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना है।
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ललित कला प्राध्यापक एवं कार्यक्रम आयोजक प्रदीप मलिक ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से रचनात्मकता, सहयोग, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर संस्कृत प्राध्यापिका रमा देवी, गणित प्राध्यापिका दीपिका धवन, डीपीई उमेद सिंह और कला सहायक विष्णु कुमार मौजूद रहे।
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