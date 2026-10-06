Panipat News: एमसीएच विंग में एसएनसीयू शुरू, आज से ऑपरेशन

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मंगलवार से नई विंग में नियमित सिजेरियन समेत अन्य ऑपरेशन किए जाएंगे। पंचकूला के बाद प्रदेश की यह दूसरी आधुनिक एमसीएच विंग है। पांच दिन के भीतर यहां तीसरी बड़ी सुविधा शुरू हुई है।30 सितंबर को 100 बेड की एमसीएच विंग का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद भूतल पर स्त्री एवं प्रसूति रोग (गायनी) और प्रथम तल पर बाल रोग विशेषज्ञ की ओपीडी शुरू की गई थी। अब एसएनसीयू और ओटी के शुरू होने से प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को एक ही भवन में उपचार और आपातकालीन सुविधाएं मिल सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को पूरे दिन विंग में व्यवस्थाएं पूरी कराईं। मरीजों के बैठने के लिए बेंच लगाने के साथ दवाओं व अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई।एमसीएच विंग में 100 बेड हैं। इसके शुरू होने के बाद जिला नागरिक अस्पताल की कुल बेड क्षमता बढ़कर 300 हो गई है। नए भवन में ओटी शिफ्ट होने से पुराने भवन में भी मरीजों के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध होगी।समय से पहले जन्मे नवजातों को मिलेगा उपचारएसएनसीयू शुरू होने से समय से पहले जन्मे, कम वजन वाले या गंभीर बीमारी से पीड़ित नवजातों को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। यूनिट में आधुनिक उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ तैनात किया गया है। वहीं, ओटी नए भवन में शिफ्ट होने से महिलाओं के सिजेरियन समेत अन्य ऑपरेशन के लिए बेहतर व्यवस्था मिलेगी।एमसीएच विंग में ऑपरेशन थियेटर को भी सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर लिया गया है। मंगलवार से नए मरीजों के ऑपरेशन नई विंग में ही किए जाएंगे। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आएगा। -डॉ. विजयमलिक, सीएमओ