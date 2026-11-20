विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। विकास एवं पंचायत और खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार संत गुरु रविदास के समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने जाति-पाति व भेदभाव से ऊपर उठकर समान अधिकार वाले समाज की परिकल्पना की थी और उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को जोड़ने की प्रेरणा देती हैं।पंचायत मंत्री ने ये बात शुक्रवार को लोक निर्माण विश्रामगृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प कलश यात्रा को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है। यह यात्रा अब तक करीब चार हजार गांवों से गुजर चुकी है और हर जगह श्रद्धालुओं व सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है।उनके बताया कि यह यात्रा 26 नवंबर को करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा, पानीपत शहर, पानीपत ग्रामीण और समालखा पहुंचेगी। सोनीपत में भी दो विशेष स्वागत स्थल तय किए हैं। इसके बाद 28 नवंबर को यह दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद व पलवल पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर तीन दिसंबर को वाराणसी में इसका समापन होगा।कृष्णलाल पंवार ने कहा कि संत रविदास के सम्मान में कुरुक्षेत्र के उमरी में पांच एकड़ भूमि पर संत गुरु रविदास धाम का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 174 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 59 करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर कबड्डी में प्रदेश की अलग पहचान है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को छह करोड़, रजत को 4.5 करोड़ और कांस्य विजेता को 2.5 करोड़ रुपये और एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता को तीन करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बिना बुनियाद के बयान देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।14