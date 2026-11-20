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संवाद न्यूज एजेंसीपानीपत। रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित स्टेशन मास्टर भवन का संचालन जल्द शुरू होगा। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार दो मंजिला भवन में कंट्रोल रूम समेत कुल सात कमरे बनाए गए हैं। स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि इसके शुरू होने से ट्रेनों के संचालन में सुगमता आएगी और स्टेशन कर्मचारियों को भी पर्याप्त जगह मिल सकेगी।उन्होंने बताया कि नए भवन में स्टेशन मास्टर कार्यालय, कंट्रोल रूम, स्टाफ रूम सहित अन्य आवश्यक कमरे बनाए गए हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में स्टेशन से जुड़े कार्य एक ही स्थान से संचालित किए जा सकेंगे। कंट्रोल रूम से ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखना भी आसान होगा।पुराना स्टेशन मास्टर कक्ष छोटा पड़ रहा था। ट्रेनों की बढ़ती संख्या के चलते कर्मचारियों को कामकाज में परेशानी हो रही थी। नए भवन के शुरू होने से उन्हें बेहतर कार्यस्थल मिलेगा। साथ ही यात्रियों की शिकायतों और पूछताछ का समाधान करने में भी सुविधा होगी।रेलवे की ओर से भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। फिलहाल फिनिशिंग और फर्नीचर लगाने का काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही भवन में कामकाज शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इसी माह के अंत तक नए भवन का संचालन शुरू होने की उम्मीद है।स्टेशन अधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि नए स्टेशन मास्टर भवन के शुरू होने से पानीपत स्टेशन की व्यवस्था बेहतर होगी। ट्रेनों के संचालन में होने वाली देरी की समस्या कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।