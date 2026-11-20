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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। तहसील कैंप क्षेत्र के निवासियों को जल्द ही सामुदायिक केंद्र की सौगात मिलेगी। जीटी रोड स्थित जर्जर पुरानी तहसील की जगह करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी।विधायक प्रमोद विज की मांग पर मुख्यमंत्री ने जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने बताया कि पानीपत तहसील के नए लघु सचिवालय में स्थानांतरित होने के बाद से जीटी रोड स्थित पुराना भवन खाली पड़ा है। जर्जर अवस्था में होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है।उन्होंने बताया कि इस भवन के पीछे तहसील कैंप की घनी आबादी है। क्षेत्र में सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कोई बड़ा सामुदायिक भवन या खुला स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों को छोटे आयोजनों के लिए भी दूर स्थित महंगे बैंक्वेट हॉल का सहारा लेना पड़ता है।विधायक ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सामुदायिक केंद्र बनाने की मांग की गई थी। नगर निगम की ओर से परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। अब जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इससे तहसील कैंप के लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी।इस सौगात के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने विधायक प्रमोद विज का आभार जताया है।