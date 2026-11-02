Panipat News: इसराना अनाज मंडी में खरीदे गए पीआर धान के उठान की गति धीमी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीइसराना। इसराना अनाज मंडी में रविवार शाम तक 36166 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है, जिसमें से सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड ने 28712 क्विंटल पीआर धान खरीदा है जबकि प्राइवेट मिलर ने 6825 क्विंटल धान की खरीद की है। सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड द्वारा खरीदी गई धान के उठान की गति धीमी होने से आढ़तियों में रोष व्याप्त है।मार्केट कमेटी सचिव पवन नागपाल ने बताया कि हैफेड धीमी रफ्तार से उठान कर रही है। कमेटी की तरफ से हैफेड को उठान की स्पीड बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसराना अनाज मंडी में रविवार शाम तक पीआर किस्म के धान की 36166 क्विंटल आवक हुई है, जिसमें से सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड ने 28712 क्विंटल धान खरीदा जबकि प्राइवेट मिलर ने 6825 क्विंटल धान खरीदा। अनाज मंडी से 28130 क्विंटल धान का उठान हो चुका है, जिसमें हैफेड ने 21305 क्विंटल धान का उठान किया है व प्राइवेट मिलर ने 6825 क्विंटल धान का उठान किया है। अनाज मंडी में 7407 क्विंटल पीआर धान उठान की इंतजार कर रहा है।आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जयकरण जागलान ने सरकार व प्रशासन से खरीदे गए पीआर धान के उठान में तेजी लाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जब तक खरीदे गए धान का उठान नहीं होता, जब तक किसान के धान का भुगतान नहीं हो पाएगा।21