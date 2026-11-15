Panipat News: कब-बुलबुल प्रतियोगिता में पानीपत की टीम प्रदेश में अव्वल

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पानीपत कब डीओसी हरिओम ने बताया कि हरियाणा प्रशिक्षण आयुक्त अनिल कौशिक और विनोद बंसल के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में बच्चों ने झंडा गीत, प्रतिज्ञा, नियम, पेंटिंग और सीयूबी ग्रीटिंग सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नीलम कुंडू और खंड शिक्षा अधिकारी जयपाल सरोहा के मार्गदर्शन में पानीपत की टीम ने सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।शिविर प्रशिक्षक अनिल सैनी ने बताया कि पानीपत के बच्चों ने पूरी निष्ठा, लगन और अनुशासन के साथ तृतीय सोपान शिविर में भाग लिया। कब मास्टर सतीश के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। समापन अवसर पर हरियाणा प्रशिक्षण आयुक्त अनिल कौशिक, विनोद बंसल और शिविर प्रशिक्षक अनिल सैनी ने विजेता बच्चों को प्रमाणपत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया।हरिओम ने बताया कि जिले के सभी स्कूलों में कब-बुलबुल यूनिट तैयार करने की योजना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्काउटिंग गतिविधियों से जोड़कर उनमें अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व क्षमता विकसित की जा सके।