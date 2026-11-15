Panipat News: मंडियों में धान की आवक 2.98 लाख मीट्रिक टन पहुंची

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किसान रमेश कुमार ने बताया कि इस बार उनकी धान की फसल समय पर बिक गई है और पोर्टल पर पंजीकरण से लेकर पर्ची कटने तक की प्रक्रिया में कोई खास परेशानी नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल रहा है। समालखा मंडी के किसान सुरेश मलिक ने कहा कि शुरुआत में मौसम और नमी को लेकर थोड़ी चिंता जरूर थी, लेकिन अब मंडियों में उठान तेज होने से जगह खाली हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष बचा हुआ भुगतान भी जल्द ही उनके खातों में आ जाएगा।सरकारी एजेंसी नहीं कर पाई पूरा उठानसरकारी एजेंसियों ने अब तक 17,172.7 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इसमें से 14,476.1 मीट्रिक टन धान का उठान कर लिया है। यह करीब 84.30 प्रतिशत है। मंडियों में करीब 2,696.6 मीट्रिक टन धान पड़ा है। हैफेड और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन (एचडब्ल्यूसी) ने करीब 35.34 करोड़ रुपये का भुगतान बनता है। इसमें से 32.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह करीब 92.43 प्रतिशत है।मंडियों में धान की आवक के साथ खरीद लगातार की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया की रोजाना समीक्षा की जाती है। किसानों की फसल का एक-एक दाना समय पर खरीद किया जाएगा। किसानों का भुगतान भी किया जाएगा।डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त।