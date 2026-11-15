Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Haryana and UP police on alert at Sanauli Yamuna Ghat

Panipat News: सनौली यमुना घाट पर हरियाणा और यूपी पुलिस मुस्तैद

Sun, 15 Nov 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Haryana and UP police on alert at Sanauli Yamuna Ghat
सनौली। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सनौली यमुना घाट पर तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले तीन महीनों से लगातार खतरे के निशान पर बह रहे यमुना के पानी और बाढ़ के कारण घाटों पर भारी कचरा, गाद और प्लास्टिक के अवशेष जमा हो गए थे। इसे देखते हुए दोनों राज्यों के पुलिस-प्रशासन और पूर्वांचल छठ पर्व समिति के सहयोग से दो दिनों से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है।
विज्ञापन

सनौली थाना के प्रभारी विनोद कुमार और शामली के डीएम व एसपी एनपी सिंह ने यमुना घाटों का संयुक्त निरीक्षण कर साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यमुना किनारे बांस लगाकर बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए यमुना में इंजन बोट मशीन और गोताखोरों की विशेष टीम तैनात की गई है। घाट पर लाइटिंग, पेयजल, साफ-सफाई और महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के वास्ते कमरों की व्यवस्था की जा रही है। श्री यमुना घाट छठ पूजा समिति के सदस्य दीनानाथ गुप्ता, अनुज मदेशिया, तरुण गुप्ता और यमुना सुधार समिति के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह रावल ने बताया कि पर्व तक सभी घाटों को पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित कर दियाहै। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed