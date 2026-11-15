Panipat News: शहर की हवा की सेहत में नहीं हुआ सुधार, एक्यूआई 300

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वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 का आंकड़ा पार कर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सुबह के समय छाई घनी स्मॉग के कारण दृश्यता घटकर मात्र 50 से 100 मीटर के आसपास रह गई, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा।जिले में शनिवार सुबह से ही शहर पर स्मॉग छाया रहा। दिनभर सूरज बादलों और प्रदूषण की परत के पीछे छिपा रहा। बमुश्किल दोपहर के समय दो घंटे ही हल्की धूप निकल पाई। हालांकि धूप बेअसर साबित हुई और शाम होते ही स्मॉग ने फिर से पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।शहर के कई स्थानों पर कूड़े में आग लगाने के कारण उससे उठने वाला जहरीला धुआं स्मॉग के साथ मिलकर प्रदूषण को और अधिक बढ़ा रहा है। निगम की ओर से चलाई जा रही एंटी स्मॉग गन भी इस विकट स्थिति के आगे बेअसर नजर आ रही हैं। ब्यूरो