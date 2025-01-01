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पानीपत। शहर के दो होनहार तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर जिले का नाम रोशन किया है। एनवी आर्चरी एकेडमी के खिलाड़ी सितांशु और हर्षित का चयन आगामी अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता असम में आयोजित की जाएगी।दोनों खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित अंतर-महाविद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की। सितांशु ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक जबकि हर्षित ने तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रदर्शन के आधार पर दोनों ने विश्वविद्यालय की टीम में जगह बनाई। जिला तीरंदाजी कोच नागेश्वर ने बताया कि दोनों खिलाड़ी बेहद मेहनती और अनुशासित हैं। उनकी सफलता नियमित अभ्यास, तकनीकी सुधार और एकाग्रता का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों खिलाड़ी असम में होने वाली प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतेंगे।