विज्ञापन

पानीपत। आईबी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा बीए अंग्रेजी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द डचेस ऑफ माल्फी नाटक पर आधारित नाट्य रूपांतरण अभिनय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जैनब ने प्रथम, रजिया ने द्वितीय और शगुन व राजनंदिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मोहित को सांत्वना पुरस्कार मिला।प्राचार्य डॉ. सतबीर सिंह ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. नीलम ने भी विद्यार्थियों को नियमित रूप से कॉलेज आने तथा साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नाट्य मंचन से भाषा कौशल, आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता का संचालन प्राध्यापिका तनांशी भल्ला ने किया।