फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   Refinery workers express resentment; public hearing to be held in Dadlana on the 22nd

Panipat News: रिफाइनरी मजदूरों में रोष, 22 को ददलाना में जनसुनवाई

Wed, 04 Nov 2026 05:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:43 PM IST
विज्ञापन
Refinery workers express resentment; public hearing to be held in Dadlana on the 22nd
समझौते की शर्तें लागू नहीं करने और शोषण के आरोप; एक से तीन दिसंबर तक संसद मार्च करेंगे मजदूर
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों ने लंबित मांगें पूरी नहीं होने और कथित शोषण के विरोध में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर बुधवार को संसद मार्च की तैयारियों के लिए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मजदूर एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में संसद मार्च करेंगे।

सीटू के राज्य सचिव सुनील दत्त ने रिफाइनरी प्रशासन और ठेका कंपनियों पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरवरी में 23 से 28 तारीख तक चले आंदोलन के बाद जिला प्रशासन, श्रम विभाग और ठेका कंपनियों के साथ 18 मांगों पर समझौता हुआ था, लेकिन मजदूरों के अनुसार अब तक समझौते की शर्तों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
विज्ञापन


मजदूर नेताओं का आरोप है कि उनसे रोजाना 12 घंटे काम कराया जा रहा है और रविवार को भी आधे दिन काम करना पड़ता है। इसके अलावा वेतन में देरी, बोनस का भुगतान नहीं होने और गेट पास बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें भी हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई मजदूरों को काम से हटाने और उनका बकाया भुगतान नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


22 नवंबर को ददलाना में लगेगा जनसुनवाई कैंप

इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन के नेता नवीन सपरा ने बताया कि मजदूरों की समस्याएं उठाने और उनके समाधान के लिए यूनियन हर महीने जनसुनवाई कैंप लगाएगी। पहला कैंप 22 नवंबर को दोपहर दो बजे गांव ददलाना के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

संसद मार्च में उठेंगी ये मांगें

केंद्र सरकार के चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को रद्द किया जाए।

आशा, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

आठ घंटे के कार्यदिवस के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये तय किया जाए।

सेवानिवृत्ति के बाद सभी मजदूरों को 21 हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाए।

उद्योगों में श्रम कानून सख्ती से लागू किए जाएं और ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए।
5
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed