Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Panipat News ›   27 ration depot licenses to be re-allotted

Panipat News: राशन डिपो के 27 लाइसेंस होंगे फिर आवंटित

Tue, 10 Nov 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
27 ration depot licenses to be re-allotted
पानीपत। हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत जिले में राशन डिपो के 27 रिक्त लाइसेंसों का फिर से आवंटन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
विज्ञापन

उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को राशन की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। डिपो आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन से जुड़ी विस्तृत शर्तें, पात्रता और रिक्त दुकानों का ग्रामवार विवरण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट (haryanafood.gov.in) पर उपलब्ध है। उपायुक्त ने सभी योग्य युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed