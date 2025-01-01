Panipat News: हैप्पी कार्ड लेने में रुचि नहीं दिखा रहे यात्री

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पानीपत। हरियाणा सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों को मुफ्त सफर की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत बने हैप्पी कार्ड के लिए यात्रियों का रुझान लगातार घटता नजर आ रहा है।अधिकारियों की ओर से बार-बार सूचित किए जाने के बाद भी उपभोक्ता अपने कार्ड प्राप्त करने के लिए रोडवेज डिपो के कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं।डिपो कार्यालय में वर्तमान में कुल 36 हजार हैप्पी कार्ड बिना वितरित हुए रखे हुए हैं। इनमें से वर्ष 2024 में बनाए करीब साढ़े चार हजार कार्ड लेने के लिए एक भी यात्री रोडवेज कार्यालय नहीं आया है।सरकार की ओर से मार्च 2024 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत पात्र परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष एक हजार किलोमीटर की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है। हालांकि करीब डेढ़ साल से नए हैप्पी कार्ड बनने और नए आवेदनों की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। सिवाह गांव के रमेश कुमार ने बताया कि सरकार की योजना अनुसार हैप्पी कार्ड बनवाया था। उनको बसों में सफर नहीं करना होता है। इसलिए साइकिल या किसी दूसरे वाहन में चले जाते हैं।सिटी सर्विस में यह मान्य नहीं है। ऐसे में हैप्पी कार्ड बनवाने का कोई फायदा नहीं है। गढ़ी छाजू गांव की आरती ने बताया कि वह पानीपत कॉलेज में हर रोज जाती है। उन्होंने हैप्पी कार्ड बनवाया था। इसी बीच कॉलेज का बस पास बनवा लिया। संवाद