Panipat News: जिले की 22 अनाज मंडियों में होगी धान की खरीद, बारदाना पहुंचा

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किसानों की मानें तो अभी तक सरकारी तौर पर धान खरीद की तैयारी ही मुक्कमल नहीं की जा सकी है जबकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंडियां तय करने के साथ-साथ अन्य तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। हालांकि सरकारी खरीद शुरू होने पर ही तैयारियों की हकीकत सामने आएगी। अनाजमंडियों व खरीद केंद्रों में धान खरीद के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति और स्टाफ की ओर से नियमानुसार पीआर.-1 व एच रजिस्टर में फसल का दैनिक आधार पर रिकॉर्ड रखा जाएगा जाए। डीएफएससी नरेश कुमार का कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। समय रहते सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है।बॉक्सडीसी बोले, धान की बोगस खरीद न होने पाएं, नाकेबंदी भी करेंजिला उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जिले की सभी मंडियों और खरीद केंद्रों में किसी भी स्थिति में धान की बोगस खरीद न हो। धान की बोगस खरीद पर निगरानी रखे। इसके साथ ही जिला में दूसरे राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए स्पेशल पुलिस नाके लगाने की व्यवस्था हो। इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड, राजकीय खरीद एजेंसियों के सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।बॉक्समूलभूत सुविधाओं की न रहें कमीउपायुक्त ने कहा कि सीजन शुरू होने से पहले सभी मंडी और खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, बिजली, शौचालय, पार्किंग और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही राजकीय खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे जाने वाले धान फसल की सफाई के लिए द्वारा पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रोनिक तुलाई कांटें, इलेक्ट्रिक झरना, पावर मशीन, पोलीथिन कवर व क्रेटस की उचित व्यवस्था की जाए।