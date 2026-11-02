Panipat News: हीरो फिनकॉर्प को 1.23 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश

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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हीरो फिनकॉर्प को आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर से प्री-पेमेंट के नाम पर वसूले गए 1,23,008 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने कंपनी को मानसिक परेशानी के लिए 11 हजार रुपये मुआवजा और 5,500 रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का भी निर्देश दिया है।कंपनी को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पूरी राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। समालखा निवासी पीपी कपूर ने 16 अप्रैल 2021 को दिल्ली स्थित हीरो फिनकॉर्प के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की थी।कपूर के अनुसार, उन्होंने जून 2018 में कंपनी से अपनी संपत्ति के बदले 27,25,979 रुपये का लोन लिया था। उन्होंने सात दिसंबर 2020 को यह ऋण समय से पहले एकमुश्त चुका दिया। ऋण चुकाने के बाद भुगतान का विवरण लेने पर उन्हें पता चला कि कंपनी ने उनसे 1,23,008 रुपये अतिरिक्त वसूले हैं।कपूर ने इसे ऋण समझौते की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए राशि वापस मांगी। उनका आरोप था कि कंपनी ने अतिरिक्त वसूली की बात लिखित रूप में स्वीकार की, लेकिन पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।45 दिन में भुगतान के निर्देशआयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा और सदस्य डॉ. रेखा चौधरी व विनीत कौशिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद कंपनी को अतिरिक्त वसूली की राशि लौटाने का आदेश दिया।आयोग के निर्देशानुसार, 1,23,008 रुपये पर शिकायत दायर करने की तारीख 16 अप्रैल 2021 से आदेश की तारीख तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके अलावा कंपनी को 11 हजार रुपये मुआवजा और 5,500 रुपये कानूनी खर्च भी अदा करना होगा। निर्धारित 45 दिनों में भुगतान नहीं करने पर पूरी देय राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।