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Panipat News: रैली की तैयारियों पर जजपा की बैठक आज

Fri, 13 Nov 2026 11:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:09 PM IST
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JJP meeting today on rally preparations
पानीपत। जननायक जनता पार्टी छह दिसंबर के स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक विशेष बैठक जिला कार्यालय में बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष बृज शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी रणनीति साझा करेंगे। ये जानकारी जिला प्रवक्ता बिजेंद्र सहरावत ने दी है।
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